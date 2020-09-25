Antalya'da denizde hortum görüldü!
Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında çıkan hortum görenleri korkuttu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'ndeki bir sahilde yaşanan olayda denizde çıkan hortum herkesi şaşırttı. Yaklaşık yarım saat devam eden hortumun o anları kameralara anbean kaydedildi.
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25 Eylül 2020 Cuma 13:46
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