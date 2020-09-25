Antalya'da denizde hortum görüldü!

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında çıkan hortum görenleri korkuttu. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.