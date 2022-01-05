Antalya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Antalya neden sallandı?
Antalyalı vatandaşlar sosyal medya hesaplarında sarsıntı hissettiklerini "deprem" etiketi altında paylaşıyorlar. Peki, Antalya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Antalya neden sallandı? İşte detaylar...
Antalya'da yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde derin bir sarsıntıya uyandılar. Bu sarsıntının nedeninin ne olduğunu öğrenmek isteyenler "Antalya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Antalya neden sallandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Arama motorlarında araştırılan "deprem" başlığı ülkenin gündemine oturdu. İşte detaylar...
ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU 5 OCAK ÇARŞAMBA 2022? ANTALYA NEDEN SALLANDI?
AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 06.21 sularında gerçekleşen depremin derinliği 39.52 km olarak belirlendi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 5, 2022
Büyüklük : 5.3 (ML)
Yer : Akdeniz, 56.92 km. Alanya (Antalya)
Tarih-Saat : 05.01.2022, 06:21:16 TSİ
Enlem : 36.2016 N
Boylam : 31.3505 E
Derinlik : 39.52 km
Detay : https://t.co/78PiH6dqmj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi