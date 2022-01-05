Antalya'da yaşayan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde derin bir sarsıntıya uyandılar. Bu sarsıntının nedeninin ne olduğunu öğrenmek isteyenler "Antalya'da deprem mi oldu 5 Ocak Çarşamba 2022? Antalya neden sallandı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Arama motorlarında araştırılan "deprem" başlığı ülkenin gündemine oturdu. İşte detaylar...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU 5 OCAK ÇARŞAMBA 2022? ANTALYA NEDEN SALLANDI?

AFAD, Antalya'nın Alanya ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sabah saat 06.21 sularında gerçekleşen depremin derinliği 39.52 km olarak belirlendi.