Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cuma Antalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Antalya'da hissedilen bir deprem meydana gelince vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cuma aAntalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

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