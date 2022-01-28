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Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cuma Antalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Antalya'da hissedilen bir deprem meydana gelince vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyor. Peki Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cuma aAntalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cuma Antalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

AFAD verilerine göre Antalya ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırma yapmaya başladılar. Bunun üzerine Antalya'da deprem mi oldu son dakika? 28 Ocak 2022 Cumartesi Antalya neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? sorularının cevapları araştırılıyor. İşte detaylar... 

Bursa deprem mi oldu son dakika? 22 Ocak 2022 Cumartesi Bursa neden sallandı? Kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu?

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA 28 OCAK 2022 CUMA?

AFAD'ın internet sitesindeki verilerine göre, Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ANTALYA NEDEN SALLANDI? KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE, NEREDE DEPREM OLDU? 

Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında saat 06.57'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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