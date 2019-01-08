Antalya’da eğitime kar engeli

Antalya'nın Akseki ve İbradı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeni ile ilk ve orta dereceli okullar bir gün süre ile tatil edildi.

Akseki Kaymakamı ve İbradı kaymakam Vekili Muhammed Emin Nasır, kar nedeni ile okulların bir gün tatil edildiğini söyledi

Kaynak: İHA