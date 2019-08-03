Antalya’da eşekli Yörük futbolu

ANTALYA (İHA) – Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Karagöl Yayla Şenliklerinde, eşekler üzerinde ve keçi kılından yapılan topla oynan Yörük futbolu renkli görüntüler oluşturdu.

Kumluca Belediyesi tarafından düzenlenen Karagöl Yayla Şenliklerinde motocross ve enduro motosiklet yarışmalarından sonra Ortaköy ve Karacaören mahalleleri arasında eşek yarışları düzenlendi. Eşek yarışını Karacaören Mahallesi, Yurdakaçan grubundan Ali Yaşar kazandı. Ali Yaşar'a ödül olarak Türk bayrağı hediye edildi ardından Yörük futboluna geçildi.

Eşek üzerinde oynanan oyunda futbol topu, eşek üzerinde topu yer düşürmeden paslaşma şeklinde kaleye gol atmak şeklinde oynandı. Yörük futbolu Karaören Mahallesi Yurdakaçan takımı ile Ortaköy Mahallesinden Karakaçan takımları arasında oynandı. Çekişmeli geçen müsabaka 7 - 7 beraberlikle tamamlandı. Eşekler üzerinde oynanan oyun renkli gösterilere sahne oldu. Yörük Futbolu esnasında ilginç ve renkli sahneler yaşandı. Yörük futbolunda kullanılan top ise Başkan Köleoğlu'na hediye edildi.

"Kültürümüzü yaşatıyoruz"

Etkinlikler sonunda açıklama yapan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Yörük kültürünü turistik ve gösteri amaçlı yaptıklarını ama asıl hedeflerinin kültürü geleceğe taşımak olduğunu bildirdi. Harman dövmesi gibi Türkiye'de ilk olan Yörük futbolunu da yaşatmak istediklerinin altını çizen Köleoğlu, "Kıllardan örülme top ile eşekler üzerinde futbol oynandı. Bizim Yörükler bunu oynar. Kültürümüzün parçası olan eşek yarışı da yapıldı. Yani geçmişten bugüne kadar olan yarışmalarımızı çocuklarımız ve turistlerimizin görmesini sağladık. Aslında biz Yörüklük kültürünü göstermek istedik. Temel amacımız oydu" dedi.

Yörük futbolu fikrini ortaya atan Cahit Karataş, "Belediye başkanımıza bu yarışmayı anlattım. Bugünde sergileme imkanı bulduk. Karacaören ve Ortaköy Mahallelerinin gençlerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ise güzel bir tepki alan Yörük futbolunu daha da geliştirip festivallerde göstermek istediklerini söyledi. Karacaören Mahalle Muhtarı Abdullah Gülez, ilk kez canlandırdıkları futbol oyunun güzel geçtiğini ifade ederek, amaçlarının bu kültürü de yaşatmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: İHA