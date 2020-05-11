Antalya'da eski eşini silahla yaralayan sanığa ev hapsi cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'da eski eşini silahla yaralayan ve adli kontrol şartıyla salıverilen sanık, savcılığın itirazı üzerine ev hapsiyle cezalandırıldı.

Başsavcılığın Medya İletişim Bürosu'nca yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan "Kendisini vuran eski eşi serbest kalınca yıkıldı", "Kendisini vuran eski eşinin serbest bırakılmasına gözyaşları içinde tepki gösterdi" haberleri üzerine açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, müşteki Çiğdem B'yi yaralayan eski eşi tutuklu sanık D.K'nin "ilahla tehdit ve yaralama" suçundan Antalya 25. Asliye Ceza Mahkemesince dosya üzerinden yapılan yargılama sonunda adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiği anımsatıldı.

Tahliye kararına Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildiği vurgulanan açıklamada, "İtiraza bakan Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin itirazın kısmen kabulüyle adı geçen sanığın, bulunduğu konutu terk etmeme yani ev hapsi şeklinde adli kontrol altına alınmasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde 21 Mart'ta, 5 yıl önce ayrıldığı eski eşi Çiğdem B'yi tabancayla yaralayan D.K. tutuklanmış, 6 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Kaynak: AA