Antalya'da feci kaza! Tırın altına girdi, metrelerce sürüklendi, boğazı kesildi

Trafik canavarı yine can aldı. Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazada tıra arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti.

TIRIN ALTINDA METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Manavgat ilçesinde D-400 Karayolu Akseki yol kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada ağır yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Bozkurt, yaşamını yitirdi. İddialara göre aşırı hızlı olan Bozkurt, aynı yönde ilerleyen Mehmet Şimşek yönetimindeki TIR'a arkadan çarptı. Bozkurt'un aracı çarpmanın etkisiyle tırın altına girdi ve 150 metre sürüklendi.

3-4 DEFA KALBİ DURDU

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan ve aracın içerisinde boğazı kesilen Bozkurt ilk müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Ancak hastanede 3-4 defa kalbi duran Bozkurt doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

"SÜRATLİ ŞEKİLDE İLERLİYORDU"

Olaya tanıklık eden bir görgü tanığı ise feci kazanın detaylarını aktardı. Vatandaş, Bozkurt'un boğazının kesilmiş halde olduğunu vurgulayarak, "Kalkmaya çalışıyordu. Araç beni Mahmutlarda süratli bir şekilde geçmişti. Sonra burada kaza yaptığını gördüm." dedi.