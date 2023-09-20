Antalya'da feci ölüm! Tuvalet ihtiyacını karşılamak isterken 60 metrelik uçurumdan düştü!

Korkunç olay Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi 2057. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi.

70 yaşında Ahmet Tanrıverdi ve 63 yaşındaki arkadaşı M.C. ile sohbet etmek için uçurum kenarına gelerek oturmaya başladı.

TUVALET İHTİYACINI GİDERİRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Bu sırada iddiaya göre tuvalet ihtiyacını karşılamak için ayağa kalkan Tanrıverdi, bir anda dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten aşağıya yuvarlandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.