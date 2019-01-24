Antalya'da fırtına (4)

SERALAR ZARAR GÖRDÜ

Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde şiddetli yağmur ve fırtına seralara zarar verdi. Bölgedeki elektrik direkleri devrilirken, Mahalle Muhtarı Mustafa Kartın, yaklaşık 20 dönüme yakın serada zarar olduğunu söyledi. Kınık Mahallesi'nde de bazı seraların örtüsünü yırtan rüzgar ve fırtına, telefon tellerini kopardı.

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DHA