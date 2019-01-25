Antalya'da fırtına ve hortum felaketinin yaraları sarılıyor (3)

BAKAN PAKDEMİRLİ, HAYATINI KAYBEDEN İŞÇİNİN CENAZE NAMAZINA KATILDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, görev yaptığı Finike ASAT Hizmet Birimi'nin bahçesinde hortuma kapılarak hayatını kaybeden Bayram Demir'in cenaze namazına katıldı. Bakan Pakdemirli, Kum Mahallesi Camisi'ndeki namazda Demir'in yakınlarına başsağlığı diledi. İl Müftüsü Osman Artan'ın kıldırdığı namazın ardından Bakan Pakdemirli tabutu taşıdı. Çok sayıda vatandaşın da saf tuttuğu namaz sonrası Demir'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Bakan Pakdemirli ile birlikte Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya Milletvekilleri de cenazeye katıldı.

DEV DALGALARIN BIRAKTIĞI MOLOZLAR TEMİZLENİYOR

Öte yandan Antalya Konyaaltı'nda kuvvetli yağmur ve fırtınanın ardından dev dalgaların kirlettiği sahil bandı temizlenmeye başlandı. Sahil bandındaki ağaç, dal ve beton parçaları ile denizden gelen kum temizleniyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yağmura rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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DHA