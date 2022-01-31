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  3. Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşanan olayda kendisinden uzun süre haber alınamayan şahıs ev sahibinin ekipleri araması üzerine evinde ölü bulundu.

Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

Dün gece saat 22.30 sıralarında meydan gelen olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yeşildere Mahallesi 1166 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi Ev sahibi haber alınamayınca pencereden baktı, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Ev sahibi 112 Acil ve güvenlik güçlerini aradı, ekipler olay yerine sevk edildi.

Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

Polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un cansız bedeninin yanında da çok sayıda çakmak olduğu görüldü.

Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

 Ayşegül Tosun'un uyuşturucu madde kullanımından ötürü öldüğü tahmin edilirken, cansız bedeni ekipler ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Antalya'da gecekondu da sıradışı ölüm!

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