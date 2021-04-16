Antalya'da Geleneksel Ramazan Etkinlikleri çevrimiçi bir şekilde gerçekleşiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Etkinlikleri; bu yıl pandemi koşulları nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleştiriliyor. Özel tiyatroları da destekleyen etkinliklerin ilkinde Düşevi Tiyatro Ekibinin Hazırladığı "Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan" izleyicilerle buluşmuştu.

"NOSTALJİ YAŞANIYOR"

İkinci gün Beyoğlu Sanat grubunun Gölge Oyunu "Karagöz'ün İftar Daveti" üçüncü gün ise Tiyatro Fayton topluluğunun "Meddah ve Meşk-i Muhabbet" ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından izleyiciyle buluşan etkinlikler Ramazan nostaljisi yaşattı.

"ÇEVRİMİÇİ ETKİNLİKLER"

Ramazan ruhunu yaşatmak amacıyla özel olarak hazırlanan ve farklı tiyatro gruplarının yer aldığı "Çevrimiçi Ramazan Eğlenceleri" 30 gün boyunca her akşam saat 18.00'da ABB TV Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya hesaplarından canlı olarak yayınlanıyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİNDE İLK HAFTA

Ramazan 4. Gün Kavuklu ve Pişekar 1 "Ortaoyunu" - Mavi Bisiklet, Ramazan 5. Gün Ramazana Özel Direklerarası Müzikleri - Penguen Sanat, Ramazan 6. Gün, Kavuklunun Kısmeti "Ortaoyunu" - Kırmızı Kalem, Ramazan 7. Gün, İbiş ile Memiş - Tiyatro Fayton

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI