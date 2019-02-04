Antalya’da genç kızın ormanda darp edilmesiyle ilgili 3 tutuklama

Antalya'da tartıştıkları genç kızı, ormanlık alanda darp ettikleri öne sürülen 4'ü kız 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kepez ilçesi Varsak bölgesi Mazı Dağı ormanlık alanda genç bir kıza işkence edildiği iddia edilen olayla ilgili olarak, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonda 3'ü 18 yaş altı, 3'ü 18 yaş üstü 6 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan A.S., M.C.Y., Y.K. (Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma), M.S., M.G. ve S.D.K. ise (Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma) iddiasından tutuklanmaları talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlanan sorgularının ardından şüpheliler A.S., Y.K. ve 18 yaşından küçük suça sürüklenen çocuk S.D.K. tutuklanmalarına karar verildi. Diğer şüpheliler M.C.Y., 18 yaşından küçük M.S., M.G. ise Antalya 4. Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA