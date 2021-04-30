Antalya'da görsel şölen! 10 bin lale soğanı çiçek açtı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üreticileri alternatif ürün ve gelir kaynaklarıyla tanıştırmak için yürütülen çalışmalar kapsamında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığınca İbradı'daki Belediyeye ait arazi üretim sahasına dönüştürüldü. Sahaya aralıkta farklı cinslerden 10 bin lale soğanı dikildi.

RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANIYOR

Baharın gelmesiyle çiçek açan laleler, renk cümbüşü oluşturdu. Yapılan incelemelerde her bir lale soğanının ortalama 5 yavru soğan oluşturduğu görüldü. Bir süre sonra lalelerin çiçekleri kopartılarak, yavru soğanların irileşmeleri sağlanacak. Haziran ortasında hasatları yapılacak yavru lale soğanları dezenfekte, soğuklama ve depolama işlemlerinden geçirilecek. Soğanlar mevsimsel şartlara göre kasım ya da aralıkta dikilmek üzere üreticilere ücretsiz dağıtılacak. Üretilen lale soğanlarının bir kısmı Büyükşehir Belediyesinin peyzaj alanlarında da kullanılarak, tasarruf sağlanacak. Lale üretimini tanıtmak ve yaygınlaştırmak için İbradı'da çiftçilere yönelik eğitim programları düzenlendi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı