İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Antalya'da güneşli hava

Antalya'da güneşli hava

Deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Konyaaltı Sahili'nde bazı turistler denize girdi

Antalya'da güneşli hava

ANTALYA (AA) - Antalya'da güneşli havayı fırsat bilen bazı tatilciler denize girdi.

Yüksek kesimlerde aralıklarla karın etkili olduğu Antalya'da tatilciler Konyaaltı Sahili'nde güneşlendi.

Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü kentte, bazı Rus turistler denizde yüzerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Bazı insanların da yürüyüş yaptığı görüldü.

Kaynak: AA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT