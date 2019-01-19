Antalya’da hamsi festivali izdihamı

Antalya'da Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlar hamsi yemek için uzun kuyruklar oluşturarak, saatlerce o kuyrukta beklediler.

Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Karadenizliler Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hamsi yemek için uzun uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saatlerce o kuyrukta bekledi. Sanatçı Mustafa İlhan'ın sahne aldığı festivalde, sırada beklemeyen vatandaşlar ise horon eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

Öte yandan birden fazla ekmek arası hamsi almak isteyen vatandaşlar arasında zaman zaman gerginliklerin yaşandığı da gözlendi.

Festivalin muhteşem olduğunu belirten Nalan Memişoğlu, böyle festivalleri her zaman görmek istediklerini kaydetti. Memişoğlu, "Belediye başkanımıza ve organizasyonları düzenleyerek, emek verenlere çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Hemen hemen 2 saate yakın sırada bekliyoruz. Arkadaş edindik o sırada da" dedi.

Yaklaşık 1 saattir sırada bekleyen Şükran Dal ise festivalden memnun kaldığını ifade ederek, işin ucunda hamsi olduğu için sırada beklemenin sıkıcı olmadığını söyledi.

Kaynak: İHA