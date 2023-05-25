Antalya’da hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı

Antalya'da, haklarında 15,16 yıl hapis cezası bulunan, 2 şahıs , polis ekiplerinin yaptığı opreasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Kesinleştirilmiş cezaları bulunan 2 şüpheli, gönderildikleri adli makamlarda, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ülke genelinde huzuru, güven ortamını sağlamak, suç ve suç teşkil edilebilecek unsurların engellenmesi için, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ortak bir çalışma gerçekleştirdi.

Koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda ekipler, hakkında birçok suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası olan R.K. ve çeşitli suçlardan 16 yıl kesinleştirilmiş hapis cezası bulunan Ö.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.