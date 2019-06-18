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Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.

Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yağmur sebebiyle yaşanan heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolunda çökme meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Kargalık Deresi'nden gelen sel suları sebebiyle heyelan yaşandı. Meydana gelen heyelanda Korkuteli-Fethiye çevre yolundaki istinat duvarı göçtü. Yolun yaklaşık 100 metrelik bölümü çökmeden etkilendi. Yolda araç geçişleri tek şeritten verilirken, Karayolları ekiplerinin önlem alarak bölgede çalışma başlattığı bildirildi.

Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü

Antalya’da heyelan sebebiyle yol çöktü

Kaynak: İHA

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