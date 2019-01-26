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Antalya’da hortum: 5 yaralı

Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.

Antalya’da hortum: 5 yaralı

Antalya'nın Salur Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan hortumda 5 kişi yaralandı.

Salur Mahallesi'nde etkili olan hortumda seralar zarar gördü. Seralarda bulunda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde de hortum bir seraya zarar verdi.

Kaynak: İHA

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