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  3. Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve ardından çıkan hortum seraları adeta talan etti.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve ardından ortaya çıkan hortum seralara zarar verdi.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Karşıyaka Mahallesinde aşırı yağış ve fırtınayla birlikte hortum oluştu. Hortum sebebiyle çok sayıda seranın plastik örtüsü yırtılırken, aynı saatlerde yine ilçeye bağlı Sarıcasu mahallesi Zahmakıranlar mevkiinde sele dönüşen yağış seraları yıktı geçti.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Sarıcasu Mahalle Muhtarı Levent Solumaz; “Mahallemizde akşam saatlerinde aşırı sağanak yağmur oldu. Dağlardan getirdiği molozlarla menfezleri kapattı. Oluşan sel seraların içine kadar girdi. Seralardaki sebzelere zarar verdi” dedi.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

"CANIMI ZOR KURTARDIM"

Karşıyaka Mahallesinde meydana gelen hortumda seranın içinde olan Aysel Öztürk (58) ise; “Öteden paldır küldür bir geldi. Bir basıyor. Bir kaldırıyor. Canımı zor kurtardım. Seranın içinde biber topluyordum. Boş kasaları getirmeye gitmişlerdi. Boş kasaların yerini düzeltiyordum. Kasalar gelince bir kenara koyalım demiştim. Seradan çıkmak üzereydim” dedi.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

"ÜSTÜNDEKİ PLASTİĞİ PARÇALAMIŞ"

Hatice Kocacık (60) ise hortum sırasında evin içinde olduğunu ve korkuyla ağladığını söyledi. "Az kalsın aklım çıkıyordu" diyen yaşlı kadın "Korkumdan dışarı çıkamadım. Seraları bastırmış, yıkmış. Üstündeki plastiği parçalamış. Şimdi yağmur suyu şarıl şarıl seranın içine gidiyor. Evde yalnızdım. Eşim Belen’de babasının yanındaydı, oğlum Antalya'ya gitmişti. Komşularımın tesellisi ile durdum. Öleceğimi zannettim" şeklinde konuştu.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

"YAZIK OLDU"

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Osman Durakoğlu, hortumun seraları bastığını ve perişan olduklarını söylerken Çiftçi Mehmet Özcan; “Bakın bu biberlere yazık oldu. Tüm çiftçi kardeşlerimize geçmiş olsun. Hortum seraları yırttı geçti. Gördüğünüz gibi yağmur suları seraların içine akıyor. Üzerinde örtü yok. Seranın çatısında plastiği tutması gereken klipsler seranın içinde duruyor.” dedi.

Antalya'da hortum çıktı! Seraları yıktı geçti!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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