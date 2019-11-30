Antalya'da hortum paniği

Alanya'nın İncekum Mahallesinde oluşup Okurcalar Mahallesine kadar ilerleyen hortum 15 dakika içinde karaya ulaşmadan kayboldu.

İncekum mahallesinin hemen her yerinden izlenen doğa olayı, sahilde güneşlenen tatilcileri de hem heyecanlandırdı hem de sevindirdi.

Güneşli havada nadir görünen hortuma tanıklık eden yerli ve yabancı turistler bun anları cep telefonlarıyla kaydettiler. Hortumun denizden su çektiği anlar da kameralar tarafından kaydedildi.