Çorum’da trafik kazası! Direksiyon hakimiyetini kaybetti şarampole uçtu: 3 yaralıÖlmüş anneye Anneler Günü mesajı ve sözleriEsim isminin anlamı nedir, Esim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Erin isminin anlamı nedir, Erin ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Eray isminin anlamı nedir, Eray ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Bakan Yanık duyurdu: Kreşler açık olacakTerör örgütünün paramparça ettiği aile! PKK, kardeşlerin birini kaçırdı diğerini şehit ettiEzel isminin anlamı nedir, Ezel ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Küfür ve tehditler savurdu, zoru görünce nasıl kaçacağını şaşırdıAnkaralılara müjde! Başkent’te Halk Ekmek büfe sayısı artıyor
İstanbul19 °C
  1. HABERLER
  2. HAVA DURUMU
  3. Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Antalya Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi.

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Korkuteli'ne bağlı Sımandır Mahallesi'nde hortum paniği yaşandı. Meydana gelen hortum seralara ve içerisindeki mahsullere zarar verdi. Sımandır Mahallesi'nde meydana gelen hortumda Hüseyin Kartal isimli üreticiye ait 2 bin 400 metrekarelik sera zarar gördü. Hortum seranın üzerindeki naylonu uçurdu.

Zararlarının büyük olduğunu aktaran üretici Hüseyin Kartal, sadece seralarının parçalanmadığını, içerisinde bulunan ve 4 gün önce ekilen domates fidelerinin de zarar gördüğünü ifade etti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

Antalya'da hortum paniği! Seralar ve mahsullere zarar verdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT