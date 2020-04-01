Antalya’da ihtiyaç sahiplerine 38 milyon Tl ödeme yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahiplerine verilecek olan ödemelerin hesaplara geçme tarihini açıkladı. 1-5 Nisan tarihleri arasında Antalya'dan 38 bin 714 kişiye 38 milyon714 bin lira ödeme yapılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı (EİKP) kapsamında yapılacak desteklerin ödemelerine başlandı.

Antalya Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan alınan bilgide, EİKP Destek Programı hak sahipleri, doğum yıllarının son rakamına göre belirlenmiş ödeme takvimine göre, 1 - 5 Nisan 2020 tarihleri arasında, PTT Kart kullanarak PTT ve kamu bankaları ATM'lerinden; PTT Kartı olmayan hak sahipleri de PTT şubelerine giderek söz konusu destekten faydalanabilecekleri bilgisi verildi.

Açıklamada, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım (Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Silikozis Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacağı, düzenli merkezi sosyal yardım veya aylıklardan evde ödeme seçeneğiyle yaralanan haneler, EİKP Destek Programı ödemelerinden de aynı şekilde faydalanabilecekleri belirtilmişti.

38 bin 714 kişi faydalanacak

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 81 ille eş zamanlı olarak Antalya'da da tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ödemeler yapılmaya başladı. Bu kapsamda Antalya merkez ve 19 ilçesinden tespit edilen 38 bin 714 kişiye 38 milyon 714 bin liralık destek ödemesi yapılacağı belirtildi.

Doğum tarihlerinin son rakamları dikkate alınarak yapılacak ödemeler tarihleri şu şekilde:

0 - 5 ile Bitenler 1 Nisan 2020, 1 – 6 ile Bitenler 2 Nisan 2020, 2 -7 ile Bitenler 3 Nisan 2020, 3 – 8 ile Bitenler 4 Nisan 2020, 4 - 9 ile Bitenler 5 Nisan 2020.

Kaynak: İHA