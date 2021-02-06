Antalya'da iki çocuk annesi kadın polis eşinin tabancasıyla intihar etti

Öğretmenevleri Mahallesi 914 Sokakta saat 13.30 sırasında meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Şafak E., yüzünde çıkan ve uzun süredir tedavi gördüğü yaranın geçmemesi üzerine bir süredir bunalımdaydı.

Ev hanımı Şafak E., bugün evinde yalnız olduğu sırada eşinin tabancasıyla intihar etti.

Diğer odada bulunan yakınları silah sesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Şafak E’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şafak E'nin yakınları acı haber üzerine gözyaşlarına boğuldu. Durumu kötüleşen bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şafak E'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şafak E'nin, eşinin İl Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.