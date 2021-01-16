Antalya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Olay gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Temel Eğitim Kavşağı'nda meydana geldi. Abdullah Korkmaz idaresindeki otomobil, Onur Turan yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ OLAY YERİNDE, 2 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Turan'ın kullandığı araçtaki Mehmet Yıldız kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Sürücüler Korkmaz ve Turan ile araçlardaki Durkadın Korkmaz, Ayşe Eken, Ceylin Eken, Erdem Aşıklaroğlu yaralandı.

Çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Durkadın Korkmaz ile Ayşe Eken, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.