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  3. Antalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı

Antalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı

Antalya'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ünal O. isimli bir kişi, bir apartmanın 7 katındaki dairesinden eşyalarını dışarı savurdu. Ardından kendini de atmaya çalışan kişiyi ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri zor ikna etti. O anlar ise kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Antalya'da Ünal O. isimli bir vatandaş 7. katta kaldığı dairenin pencere ve balkonundan dışarıya eşyalarını fırlattı. Ardından kendini atmaya çalışan şahsı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna edip aşağı indirdi. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ünal O, 7. katta önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı. Televizyon, masa, halı, sandalye, vantilatör gibi eline ne geçtiyse pencere ve balkondan atan şahıs bir süre sonra intihara kalkıştı.

Antalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı

 

POLİSLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ünal O.'yu uzun uğraşlar sonucu sakinleştirip zemine indirirken gelen 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. O anlar ise  vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştıAntalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştıAntalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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