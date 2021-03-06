Antalya'da intihar girişimi! İlk önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı

Antalya'da Ünal O. isimli bir vatandaş 7. katta kaldığı dairenin pencere ve balkonundan dışarıya eşyalarını fırlattı. Ardından kendini atmaya çalışan şahsı ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ikna edip aşağı indirdi. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ünal O, 7. katta önce eşyalarını ardından kendini atmaya çalıştı. Televizyon, masa, halı, sandalye, vantilatör gibi eline ne geçtiyse pencere ve balkondan atan şahıs bir süre sonra intihara kalkıştı.

POLİSLER UZUN UĞRAŞLAR SONUCU SAKİNLEŞTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Ünal O.'yu uzun uğraşlar sonucu sakinleştirip zemine indirirken gelen 112 ekipleri ise ilk müdahalenin ardından şahsı ambulansla hastaneye kaldırdı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.