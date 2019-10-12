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  3. Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Antalya'da bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Antalya'da bir evde yapılan uyuşturucu operasyonunda İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Mahallesi'ndeki bir eve operasyon gerçekleştirildi. Narkotik köpeğinin kullanıldığı operasyonda, 767 gram esrar, 3 gram reçine esrar maddesi, 5 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

İran uyruklu E.N., M.S. ve B.S. yakalanarak, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Antalya’da İranlı şüphelilere uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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