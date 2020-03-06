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Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması...

Antalya'da iş yerinden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir iş yerinde hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli A.D'yi yakaladı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerine giren bir kişinin yüzünü kapatmaya çalışarak, kasadaki paraları alması yer alıyor.

Kaynak: AA




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