Antalya'da kaçak akaryakıt ve sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak akaryakıt ve sahte içki piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte içki, alkol imal eden ve kaçak akaryakıt piyasaya sürmeye çalışan kişi ile gruplara yönelik operasyon başlattı.

Yapılan çalışma kapsamında 3 bin litre kaçak akaryakıt, 396 şişe sahte içki, 100 litre sahte alkol ve 3 plastik tank ile kaçak akaryakıt aktarma ekipmanları ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA