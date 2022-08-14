Antalya'da kadın cinayeti! 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürüldü!

Antalya'da meydana gelen cinayette, 3 çocuk annesi kadın, boşanma aşamasındaki eşi tarafından sokak ortasında silahla öldürüldü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Olay, saat 22.00 sırasında Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. 42 yaşındaki Serkan A., boşanma aşamasında olduğu eşi 37 yaşındaki Şenay A. ile konuşmak için düğünde bulunduğu alana geldi.

İddiaya göre Serkan A., konuşmak istediği eşini otomobile bindirmek isteyince genç kadın itiraz etti. Bunun üzerine Serkan A., Şenay A.’ya tabanca ile iki el ateş etti. Düğünden silah sesine çıkan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde 3 çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Şenay A.’nın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden dağlık alana kaçan Serkan A.’yı yakalamak için ekiplerin çalışması devam ediyor.

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