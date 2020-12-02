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  3. Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı

Antalya'da kadına şiddet! ''Lütfen'' sesleri mahallede yankılandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple otomobilin ön tarafında oturan kadına doğru yönelip elleriyle arabaya tutunarak kadının yüzüne sert bir tekme attı. Tekmenin ardından kadının çığlıkları mahallede yankılanırken ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler ikiliyi emniyete götürdü.

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02 Aralık 2020 Çarşamba 16:53
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