Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!
Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen olayda, evinin önünde oynarken bir anda ortalıktan kaybolan 4 yaşındaki Arif Emir Oruç'un, yakınlardaki sulama havuzu içinde cansız bedeni bulundu. Çocuğunu hareketsiz halde suyun üzerinde gören anne, sinir krizi geçirdi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde, evinin önünde oynarken civarda bulunan sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
ANNENİN EN KORKUNÇ MANZARASI
Olay, dün akşam saatlerinde Erentepe Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; evlerinin önünde oynayan Arif Emir Oruç, çalışan anne ve babasının dalgınlığından faydalanarak bir anda ortadan kayboldu.
Baba Öcan (32) ve anne Funda Oruç (30) küçük Arif’i önce kendi imkanları ile mahallede aradı. Bu sırada mahallede bulunan sulama havuzunun yanına gelen anne, çocuğunu havuzun içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü.
HAVUZUN SUYU BOYUNU BİLE AŞMIYORDU
Çığlık sesleri ile olay yerine koşan mahalle sakinleri durumu 112 ve 156 jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde küçük Arif’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan, küçük çocuğun hayatını kaybettiği havuzda suyun boyunu aşmadığı ve serilen plastik nedeniyle dışarı çıkamamış olabileceği iddia edildi.
JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI
Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı