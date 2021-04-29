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  3. Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!

Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde meydana gelen olayda, evinin önünde oynarken bir anda ortalıktan kaybolan 4 yaşındaki Arif Emir Oruç'un, yakınlardaki sulama havuzu içinde cansız bedeni bulundu. Çocuğunu hareketsiz halde suyun üzerinde gören anne, sinir krizi geçirdi.

Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!

 Antalya'nın Kumluca ilçesinde, evinin önünde oynarken civarda bulunan sulama havuzuna düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ANNENİN EN KORKUNÇ MANZARASI

Olay, dün akşam saatlerinde Erentepe Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgiye göre; evlerinin önünde oynayan Arif Emir Oruç, çalışan anne ve babasının dalgınlığından faydalanarak bir anda ortadan kayboldu.

Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!

Baba Öcan (32) ve anne Funda Oruç (30) küçük Arif’i önce kendi imkanları ile mahallede aradı. Bu sırada mahallede bulunan sulama havuzunun yanına gelen anne, çocuğunu havuzun içerisinde hareketsiz bir şekilde gördü.

HAVUZUN SUYU BOYUNU BİLE AŞMIYORDU

Çığlık sesleri ile olay yerine koşan mahalle sakinleri durumu 112 ve 156 jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yapılan kontrolde küçük Arif’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalya'da kahreden olay: 4 yaşındaki Arif Emir Oruç, sulama havuzunda boğularak can verdi!

Öte yandan, küçük çocuğun hayatını kaybettiği havuzda suyun boyunu aşmadığı ve serilen plastik nedeniyle dışarı çıkamamış olabileceği iddia edildi.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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