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Antalya'da kan donduran olay! Genç kadın boynundan kabloyla asılı halde bulundu

Antalya'da yaşanan kan donduran olayda, 32 yaşındaki kadının cansız bedeni, odasının kapısına asılı halde bulundu.

Antalya'da kan donduran olay! Genç kadın boynundan kabloyla asılı halde bulundu

Antalya'da kan donduran bir olay yaşandı.32 yaşındaki kadın, boynundan kabloyla asılı halde bulundu. 
Alanya'da Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak'taki bir apartmanda yaşayan İpek A.'nın (32) yakınları, kendisinden haber alamayınca sabah saatlerinde evine geldi. Yakınları eve girdiğinde İpek A.'yı kapıya kabloyla boynundan asılı buldu.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİNİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, İpek A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. İpek A.'nın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere ambulansla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, İpek A.'nın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor.

Antalyada kan donduran olay! Genç kadın boynundan kabloyla asılı halde bulundu

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