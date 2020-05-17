Antalya’da karantinadaki mahallelere ekmek dağıtıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Muratpaşa İlçesine bağlı Yeşildere ve Gebizli Mahallerinde ekmek dağıtımı yaptı. Ekipler evlerinden çıkamayacak olan vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı.

Muratpaşa ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında Hıfzısıhha Kurulu kararıyla Yeşildere ve Gebizli Mahallelerinin bazı bölümleri karantina altına alınmıştı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatı ile harekete geçen ekipler karantina nedeniyle evlerinden çıkamayacak olan vatandaşlara ekmek dağıtımında bulundu.

Sabahın erken saatlerinde Halk Ekmek Fabrikası'ndan yola çıkan ekmek dolu araç mahallelerde emniyet güçlerinin gösterdiği uygun bir noktada park etti. Ekipler görevliler eşliğinde sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde vatandaşların ekmek ihtiyacını karşıladı. Ekmek aracını gören vatandaşlar alkışlarla teşekkür etti.

Kaynak: İHA