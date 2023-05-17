Kardeşini boğarak öldürdü! Mahkemede verdiği ifade tüyler ürpetti!

Antalya'nın Kemer ilçesinde kardeşini boğarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Çamyuva Mahallesi'ndeki bir apartta konaklayan Hüseyin B'nin (57) cesedini gece saatlerinde bulan apart çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE VERDİĞİ İFADE ŞAŞKINLIK YARATTI

İhbar üzerine aparta, Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Hüseyin B'nin vücudunda herhangi bir delici ve kesici iz olmadığı tespit edildi.

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Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu hayatını kaybeden Hüseyin B'nin kardeşi Ö.B. cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Ö.B. jandarmadaki ilk ifadesinde, kardeşi Hüseyin B'nin sağlık sorunları olduğunu ve acısını dindirmek için yastıkla boğarak öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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