Antalyaspor Sivasspor maç sonucu | Antalyaspor Sivasspor maç özeti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Demir Grup Sivasspor, Antalyaspor'a konuk oldu.

Tehlikeli gol pozisyonlarının çok olmadığı ve düşük tempoda geçen maçta Sivasspor’da Cofie rakibine yaptığı sert hareketten sonra 41. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İkinci yarıda topa hakim olan taraf Antalyaspor eksik rakibi karşısında skoru değiştiremedi.

Antalyaspor-Sivasspor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 13 Şubat Perşembe günü oynanacak.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

9′ Mert Hakan Yandaş’ın sol kanattan kulladığı köşe vuruşunda Antalyaspor savunması topu ceza alanı dışına uzaklaştırdı.

15′ Karşılaşma iki takımın da orta sahada üstünlük mücadelesiyle geçiyor.

19′ Yatabare’nin uzak mesafeden yaptığı vuruşu kaleci Ferhat Kaplan yatarak topu kornere çelmdi.

26′ Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Ersan Gülüm, kaleciden önce kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten auta çıktı.

KIRMIZI KART! Sivasspor’da Cofie rakibinin bileğine bastığı pozisyon sonrasında hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi!

45′ Yasin Öztekin, ceza sahasına girmeden sol çaprazdan şutunu çekti ancak top auta gitti.

İLK YARI SONUCU | Antalyaspor 0-0 Sivasspor

10 kişi kalan Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, hücumdan Yasin Öztekin’i oyundan alıp yerine savunma oyuncusu Fatih Aksoy’u aldı.

46′ İkinci yarı Sivassporlu futbolcuların vuruşuyla başladı.

56′ Mert Hakan Yandaş, ceza sahasının sağ kanadındna yerden şutunu çekti ancak kaleci Ferhat rahatça topa sahip oldu.

74′ Hakan Özmert’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Salih Dursun ön direkte kafa vuruşunu yapıyor ancak top üstten auta gitti.

80′ Demir Grup Sivasspor gole çok yaklaştı! Petar Skuletic’in kafayla indirdiği top sonrasında savunmanın arkasında topla buluşan Yatabare, ceza sahasında müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, auta gönderdi.

Antalyaspor-Sivasspor maçı 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇTAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna, kadroda revizyona gitti.

Teknik direktör Tuna, geçen hafta ligde İttifak Holding Konyaspor ile golsüz berabere kaldıkları karşılaşmanın 11'inde yer alan isimlerden 10'unu sahaya sürmezken, yalnızca Mukairu'ya başlangıç kadrosunda görev verdi.

Antalyaspor'un Sivasspor karşısındaki ilk 11'i, Ferhat Kaplan, Salih Dursun, Ufuk Akyol, Ersan Adem Gülüm, Eren Albayrak, N'Dinga, Harun Alpsoy, Hakan Özmert, Charles, Doğukan Sinik ve Mukairu'dan oluştu.

Kırmızı-beyazlıların yeni transferlerinden Ersan Adem Gülüm ile N'Dinga, ilk resmi maçlarına çıktı.

DEMİR GRUP SİVASSPOR'DA TEKNİK DİREKTÖR RIZA ÇALIMBAY, 6 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, ligde 5-1 kaybettikleri Gaziantep FK müsabakasının ilk 11'inden Mert Hakan Yandaş, Yatabare, Erdoğan Yeşilyurt , Hakan Arslan ve Caner Osmanpaşa'yı Antalyaspor karşısında da sahaya sürerken, 6 değişiklik yaptı.

Çalımbay, Gaziantep FK karşılaşmasının başlangıç kadrosundan Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi, Fatih Aksoy ve Emre Kılınç'ın yerine, Ali Şaşal Vural, Isaac Cofie, Paul Papp, Samba Camara, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal'ı Antalyaspor önünde sahaya sürdü.

Öte yandan, Van'daki çığ faciasında hayatını kaybedenler için maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünlerde boşluklar dikkati çekerken, maçı az sayıda taraftar takip etti.