Antalya’da kedileri besleyen hayvansevere tavlalı saldırı iddiası

Antalya'da sokak hayvanlarını beslediği kulübenin koku yaptığı gerekçesiyle iki kişinin saldırısına uğradığını ileri süren hayvansever yüzünden ve kolundan yaralandı. Hayvansever, darp raporu alıp şikayetçi olurken, saldırını anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki denizcilik emeklisi Ümit Gür, site dışındaki kulübüde yaklaşık 3 yıldır 20 sokak kedisinin bakımını üstleniyor. Sabah hayvanların beslemesini yapan Gür, öğle saatlerinde geldiğinde kulübenin yerinde olmadığını ve kaldırılıp karşıdaki parka atıldığını gördü. Sitenin banklarında oturan yöneticiye, kulübenin neden kaldırıldığını soran Gür, iddiasına göre hakaret içeren cevaplar aldı. Gür'ün kulübeyi yeniden geri getireceğini söylemesi üzerine yönetici ile arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ümit Gür, yönetici ve arkadaşının saldırısına uğradı. Yere yatırılıp iki kişi tarafından darp edilen Gür, güçlükle kurtuldu. Kafasına tavla ile de vurulduğunu iddia eden Gür, hastaneye gidip darp raporu aldı ve polis merkezine şikayetçi oldu. Hayvansever Gür'ün kafasında, alnında ve kollarında yaralar olduğu görüldü. Gür'ün yöneticiyle tartışması ve darp edilme anları ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüyü çeken kişinin, "öldürecekler adamı" diye kayıt aldığı görüldü.

"Konteynerlerin kokusu var"

Denizcilik emeklisi Ümit Gür, 10 yıldır sokak hayvanlarını beslediğini söyledi. Site dışında duvar kenarındaki kedi besledikleri yuvanın koktuğu gerekçesiyle saldırıya uğradığını dile getiren Gür, " Ama yakında çöp konteynerlerinin daha çok kokusu var. Ayrıca biz besleme yaptıktan sonra alanı temizliyoruz. Bu kulübeli besleme alanı yaklaşık 1.5-2 yıldır duruyor. Çöpler böyle dışarıda. Burası sitenin dışı belediye bize izin vermiş. Pis ise bizi her yere şikayet edebilirsiniz" dedi.

"Kafama tavlayla vurdular"

Dün öğle saatlerinde kedi kulübesinin yerinde olmadığını görünce banklarda oturan yöneticiye, "kedi kulübesini neden attınız'? diye sorduğunu anlatan Ümit Gür, " Sitenin dışında parklarda kedileri köpekler parçalıyordu. Ben kulübeyi yerine koyacağım deyince tartışmaya başladık. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedi. Doğru konuşmasını söylerken yanındaki kişide olaya müdahil oldu. Bana ikisi saldırdı. Kaçmaya çalışırken, yere yığıldım. Kafama tavlayla vurdular." diye konuştu.

"Rapor aldı"

Darp edildiğini ve zor kaçtığını ifade eden Gür, " Hastaneye gidip darp raporu aldım. Kolum, başım ve yüzümde yaralar var. Karakola gidip şikayetçi oldum" dedi.

"Hep biz mi saldırıya uğrayacağız"

Sokak hayvanlarını beslediği için saldırıya uğramasının çok acı olduğunu kaydeden Gür, "Bu kişi daha öncede hayvanlar yüzünden mahkemelik olmuş. Ya biz ona saldıracağız, ya da biz hep saldırıya uğrayacağız" diye konuştu.

"Saldırıyı kınıyoruz"

Haykonfend Antalya Temsilcisi Şebnem Ebinç, hayvansever arkadaşları Ümit yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Gerekli adli ve idari sürecin başladığını dile getiren Ebinç, hayvanların beslenmesine engel olduğu için başlatacağız. Bu mahallede yalana ikinci darp olayıdır. Bu saldırıların son verilmesi için yeni yasan umutluyuz. Çöp yığınına bir şey demeyip, arkadaşımıza saldıran kişilere diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Kaynak: İHA