Antalya'da köpeğe cinsel saldırı! 'Neden yaptın?' sorusuna öyle bir cevap verdi ki... 64 yaşındaki Veli S.'nin Antalya'da bir köpeğe cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Polisin çalışması sonucu yakalanan Veli. S.'nin suçunu itiraf etmesi sonrası kullandığı ifadeler 'pes' dedirtti.

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Geçtiğimiz hafta Antalya'nın Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde gerçekleşen olay, mahalleyi ayağa kaldırdı. İsminin Veli S. olduğu öğrenilen 64 yaşındaki adamın çalılık alanda hareketlerini uzaktan görenler, durumdan şüphelendi. Vatandaşlar alana doğru yaklaşınca, şahsın köpeğe cinsel saldırıda bulunduğunu gördü Olay anını cep telefonuyla kaydeden kişiler adama müdahalede bulundu. PANTOLONUNU TOPLARKEN GÖRÜLDÜ Veli S. isimli şahıs, mide bulandıran görüntülerde vatandaşların kendisine doğru geldiğini görünce pantolonunu topladı. Vatandaşların “Köpeğe mi tecavüz ediyorsun” dediği Veli S.’nin, arsız bir şekilde eline taş alarak gözdağı verdiği görüldü. Olay sonrası Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık konuyu aktararak şikayetçi oldu. PES DEDİRTEN İFADE Olayın ardından Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, şüpheliyi bulmak için harekete geçti. Kepez Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Veli S.’nin yakalanma korkusundan evine gitmediğini öğrendi. Şüpheliyi Habibler Mahallesinde ara sokaklardan birinde yakalayan ekipler, şahsı işlemler için Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdü. Veli S., buradaki ilk ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 64 yaşındaki adam, Emniyet Müdürlüğü çıkışında gazetecilerin “Neden yaptın?” sorusuna ise “Ne bileyim, sarhoştum. Hatırlamıyorum” yanıtını verdi. Berkem Temizel Gece Editörü