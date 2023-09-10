Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!

Antalya Alanya'da eğlenmek için go-karta binen 15 yaşındaki geç kızın saçları aracın tekerine dolandı. Saçları dibinden kopan bu nedenle kafatası zarar gören genç kız dehşeti yaşarken ölümden döndü. O anları ise kameralar böyle anlattı

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Antalya'da korkunç go-kart kazası! Saçları tekerleğe dolandı, ölümden döndü!

Duyanların içini ürperten olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kestel bölgesindeki bir go-kart pistinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Go-kart aracına eğlenmek için binen Iraklı Lara Ali Turki Aljanaba dehşet veren bir kaza yaşayarak ölümden döndü. Olay sonrası Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıdlı. Burada yapılan uzun ve zorlu ameliyatlarla kopan saçları ve kafa derisi yerine dikildi.

"Eğlenmek için gittik"

İlk günlerde durumunun daha kötü olduğunu aktaran Aljanabad, "Zamanla alışmaya başladım, bugün daha iyiyim. Unutmaya çalışıyorum. Eğlenmek için go-kart'a gitmiştik. Bana kask takmadılar ve 3. turda saçım tekere dolaştı ve koptu. Sonra hastaneye geldik ve çok zor ameliyatlar geçirdim. Ameliyatlarımı Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Yerimden kalkamıyordum ama şimdi kalkabiliyorum" şeklinde konuştu.

"Şoktan ağlayamadım"

Olay anını anlatan 15 yaşındaki Aljanabad, çok acı çektiğini vurgulayarak, "O an acı ve şok hissettim, şoktan dolayı ağlayamadım bile. Sadece bağırıyordum ve hastaneye geldikten sonra olayı idrak etmeye başladım" dedi.

Eve gitmek istediğini belirten genç kız, "İyileşeceğim ve saçımın düzeleceği günü bekliyorum. Eve gitmek istiyorum, evimi çok özledim. Sonra da sevdiklerimi ziyaret etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

"kask takmadılar"

Gerekli tedbirlerin alınmadığını iddia eden Aljanabad, "Çok hata yaptıklarını düşünüyorum. Böyle tehlikeli bir durum olduğunu bilsem hiç binmezdim. Neden takmadıklarını sorduğumuzda da "hava sıcak olduğu için takmadık" dediler" ifadelerini kullandı.

Lara Aljanabad'ın tedavisi sürerken, önünde ise zorlu ameliyatlar olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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