Antalya'da korkunç olay! Terastan düşen genç demir parmaklıklara saplandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşının evine giden 26 yaşındaki Nurullah Ü. isimli bir genç, arkadaşını evde bulamayınca çıktığı terasta henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü aşağı düştü. Bahçedeki demir parmaklıklara vücudu saplanan genç, çevredekilerin ihbarı sonucu gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.