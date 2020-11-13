  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. Antalya'da korkunç olay! Terastan düşen genç demir parmaklıklara saplandı

Antalya'da korkunç olay! Terastan düşen genç demir parmaklıklara saplandı

Antalya’nın Kepez ilçesinde arkadaşının evine giden 26 yaşındaki Nurullah Ü. isimli bir genç, arkadaşını evde bulamayınca çıktığı terasta henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü aşağı düştü. Bahçedeki demir parmaklıklara vücudu saplanan genç, çevredekilerin ihbarı sonucu gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı | Eda gerçeklerle yüzleşiyor!

13 Kasım hava durumu 2020 | Cuma günü hava durumu13 Kasım hava durumu 2020 | Cuma günü hava durumu

Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!

Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!Demet Özdemir dans performansıyla büyük ses getirdi!

 

13 Kasım 2020 Cuma 09:54
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör propagandası yapan kişi linç edildi!
10 Kasım'da saygı duruşuna kalkmayıp terör propagandası yapan kişi linç edildi!
Dev timsahı sahilde görenler gözlerine inanamadı!
Dev timsahı sahilde görenler gözlerine inanamadı!
Cam sildiği esnada düşen kadını sünger kurtardı! İşte o anlar kamerada
Cam sildiği esnada düşen kadını sünger kurtardı! İşte o anlar kamerada
Kedi için kendini feda etti! Hurdaya dönen araçtan zor çıkarıldı
Kedi için kendini feda etti! Hurdaya dönen araçtan zor çıkarıldı
Antalya'da korkunç olay! Terastan düşen genç demir parmaklıklara saplandı
Antalya'da korkunç olay! Terastan düşen genç demir parmaklıklara saplandı
Canlı yayında ders verirken evini hırsızlar bastı!
Canlı yayında ders verirken evini hırsızlar bastı!
13 Kasım hava durumu 2020 | Cuma günü hava durumu
13 Kasım hava durumu 2020 | Cuma günü hava durumu
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!
Kırmızı ışıkta geçen otomobil, özel halk otobüsüne dehşeti yaşattı!
İSKİ tesisinde skandal olay! Su arıtma bölümünde parçalanmış ceset bulundu
İSKİ tesisinde skandal olay! Su arıtma bölümünde parçalanmış ceset bulundu
Kokoreççi diye girdikleri dükkanın alt katı pavyon çıktı!
Kokoreççi diye girdikleri dükkanın alt katı pavyon çıktı!