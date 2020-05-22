Antalya'da koronavirüslü sayısı artınca bir mahalle komple karantinaya alındı!
Antalya'nın Serik ilçesindeki 12 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından Merkez Mahallesinde bulunan 15 sokak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 15 gün boyunca karantinaya alındı.
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