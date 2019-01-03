Antalya’da marş krizi

Fenerbahçe'nin kamp için geldiği Antalya'da konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması krize neden oldu.

Fenerbahçe'nin Antalya kampı gergin başladı. Sarı-lacivertli ekibin konaklayacağı otelde marşlarla karşılanması aynı yerde kalan Kayserispor'un tepkisine neden oldu. Sarı-kırmızılı kafile otelde yer alan hoparlörlerin dışarıya çıkarılmasını istedi. Bu tepkiler üzerine otel yönetimi hoparlörleri lobinin dışına çıkararak krizin büyümesini engelledi.

Kaynak: İHA