Antalya'da maskesiz mesafesiz asker eğlencesi!
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kısıtlamalara uymayan bir grup genç, Antalya'da bir alt geçitte kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Trafiği araçlarıyla kapatıp sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymayan gençlerin bu görüntüleri bir cep telefonu kamerasın saniye saniye kaydedildi.
Antalya'da yaşanan olayda arkadaşlarını askere gönderen bir grup bir alt geçitte trafiği kapatarak asker eğlencesi düzenledi. Cep telefonuna anbean yansıyan bu görüntülerde gençlerin İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen yasağa ve koronavirüse karşı alınacak tedbirlere uymadıkları görüldü.
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