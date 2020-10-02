Antalya'da maskesiz mesafesiz asker eğlencesi!

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan kısıtlamalara uymayan bir grup genç, Antalya'da bir alt geçitte kısa süreli asker eğlencesi yaptı. Trafiği araçlarıyla kapatıp sosyal mesafe ve maske kurallarına da uymayan gençlerin bu görüntüleri bir cep telefonu kamerasın saniye saniye kaydedildi.