Antalya’da Mekke’nin fetih yıldönümü kutlandı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle Mekke'nin 1388'inci fetih yıldönümü kutlandı.

Antalya'da, Mekke'nin Fethi'nin 1388'inci yıl dönümü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD) düzenlediği etkinlikle kutlandı. Kepez ilçesi Turgut Özal Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlamaya AGD Antalya Şube Başkanı Ahmet Muhammet Pişirici, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile davetlilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan açılış, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Mekke Fethi'ni anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Gecede konuşan Pişirici, Mekke'nin Fethi ile bölgede cahiliye döneminin sona erdiğini aktardı.

Mekke'nin Fethi'nin yaşanılan çağa en büyük ders olduğunu dile getiren Pişirici, o dönemden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Gecenin sonunda ise izleyicilere Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunuldu. Bazı katılımcıların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Kaynak: İHA