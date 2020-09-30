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  3. Antalya'da metrelerce yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı! O anlar kamerada

Antalya'da metrelerce yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı! O anlar kamerada

Antalya'da kimliği belirlenemeyen kişi bir apartmandan metrelerce aşağıya düştü. Beton zemine çakılan adamın yardımına çevredekiler koştu. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan adamın durumunun ağır olduğu öğrenildi. O düşme anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Antalya'nın Yenigün Mahallesi’nde bir kişi henüz bilinmeyen sebeple apartmandan düştü. Düşme anı kameraya anbean yansıyan adamın kazara mı yoksa itilerek mi düştüğü araştırılıyor. 

BİR ANDA APARTMANIN ÖNÜNE DÜŞTÜ

Kaçıncı kattan ve nasıl düştüğü henüz tespit edilemeyen adam hareketsiz halde yerde yatarken, olayı gören mahalle sakinleri yardımına koştu.

Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunan vatandaşlar, bir yandan da adamla konuşmaya çalıştılar. "Ambulans gelecek" şeklinde telkinde bulunarak yaralı adamla iletişim kurmaya çalışan mahalle sakinleri, yaralı adamın yanından bir an olsun ayrılmadılar.

Antalya'da metrelerce yüksekten düşen şahıs ağır yaralandı! O anlar kamerada

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şahsın düşme anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Editör Ekibi


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