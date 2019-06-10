Antalya'da motor faciası: Ölü ve yaralılar var Antalya Manavgat'ta tek motorlu uçak karpuz tarlasına düştü. İlk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. Yaralılarının olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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Antalya Manavgat'ta tek motorlu uçak karpuz tarlasına düştü. İlk belirlemelere göre yaralılarının olduğu bildirildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 30 Ekim 2018 tarihinde de aynı bölgeye bir eğitim uçağı düşmüş ve 2 kişi hayatını kaybetmişti.





