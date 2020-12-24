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  3. Antalya'da okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şahıs yakalandı

Antalya'da okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şahıs yakalandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydan ve okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı.

Antalya'da okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şahıs yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'nde kent meydanındaki ve bir ortaokul ile ilkokul önündeki Atatürk büstlerine zarar vererek motosikletle kaçan zanlının H.D.K (20) olduğunu tespit etti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin motosikletini ormanlık alanda buldu. Çevrede araştırma yapan jandarmalar H.D.K'yi gizlendiği bağ evi bölgesinde gözaltına aldı.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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