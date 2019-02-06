Antalya’da ’Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı projeyle yayalara öncelik verilmesi için başlatılan "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması Antalya'nın Alanya ve Kumluca ilçelerinde başladı. Yaya geçidinin bulunduğu bölgelerde araçlar durdurularak, sürücülere bilgilendirme amaçlı broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaya geçitlerinin kullanılmasının teşvik edilmesi ve sürücüler tarafından fark edilmesi, buralarda vatandaşların geçiş üstünlüğünün vurgulanması amacıyla 81 ile genelge gönderdi ve ülke genelinde aynı anda uygulamanın başlamasını istedi. Bu kapsamda Antalya merkez ve tüm ilçelerde "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulaması" eş zamanlı başladı.

Alanya

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ile farklı amirliklerden ekipler, ilçenin 15 farkı noktasındaki okul önlerindeki yaya geçitlerinde uygulama başlattı. Uygulamaya 15 ekip, 125 polis katılırken öğrenciler ve vatandaşların yaya geçidinden geçmesi teşvik edildi. Ekipler, yoldan geçen araçlar da durdurularak bilgilendirildi ve projenin önemini anlatan broşür dağıttı. Sürücüler, yapılan bu uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, polis memurlarına teşekkür etti. Yetkililer uygulamanın sıklıkla süreceğini kaydetti.

Kumluca

Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğünün gerçekleştirdiği uygulamaya, Kaymakam Hakkı uzun, Belediye Başkanı Yusuf Göven, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan da katıldı. Denetimler, Karayolları Kanunun 74'üncü Maddesindeki "Sürücüler, görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadırlar" hükmü çerçevesinde yapıldı. Kumluca İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan, "Ülkemizde her yıl bin 700 yayamızı kaybediyoruz. O yüzden bu yıl "yaya öncelikli trafik" yılı ilan edildi. Bu kampanyayı ilçemizde de uygulamaya koyduk. Bu amaçla İçişleri bakanlığımız tarafından "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı kapsamında çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Kaymakam Hakkı Uzun ise, "Yaya geçidinde yayaya yol vermemenin cezası 488 TL dir. Biz sürücülerimizi bu kurala uymaları için uyarıyoruz. Bu uygulamamız uyarı amaçlıdır."

Kaynak: İHA