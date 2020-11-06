Antalya’da operasyon: sahte para ve uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya'nın Kemer ilçesinde Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana gelen "Parada Sahtecilik" olayıyla ilgili, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından araştırma başlatıldı. Markette sahte para ile alışveriş yapan Türkmenistan uyruklu B.A.'nın Kiriş Mahallesi'nde bulunan bir otelde konakladığı tespit edildi. B.A.'nın üzerinde ve odasında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 400 TL ile 150 Dolar, yaklaşık 1,6 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli B.A.'nın sahte paraları Türkmenistan uyruklu T.A.'dan aldığını söylemesi üzerine Kemer ilçesinde bulunan bir otelde konaklayan T.A.'nın odasında yapılan aramada sahte olduğu değerlendirilen 2 bin 310 TL, 382 Dolar, 55 Euro banknot ile "A4" diye tabir edilen uyuşturucu madde, toplam 24,9 gram ağırlığında 3 ayrı pakette eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde, 1 adet dijital hassas terazi, uyuşturucu kullanımına yarayan folyo, pipet, özel düzenekli çakmak, 1 adet kalem kamera ele geçirildi.

Yakalanan iki kişi yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. B.A. hakkında çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol kararı uygulanırken, T.A. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.