Antalya’da paha biçilemeyen Hint düğünü başladı

Türkiye'de şimdiye kadar yapılan en yüksek bütçeli Hint düğünü, Antalya'da bir otelde yapıldı. Hintli aileler ile yapılan anlaşma gereği düğün maliyetinin gizli tutulduğu bildirildi. 3 gün 3 gece devam edecek düğün 650 davetli uçaklarla Antalya'ya gelip üç farklı otele yerleştirildi. Davetlilere yine Hindistan başta olmak üzere farklı ülkelerden 450 kişilik ekip ile Türkiye'den 250 kişi olmak üzere toplam 800 kişi hizmet ediyor.

Aylar öncesinden planlanmaya başlanan ve Hindistan ile Türkiye arasındaki düğün turizmini daha da canlandıracağı öngörülen düğün 7 Şubat'ta başladı ve 10 Şubat'a kadar devam edecek.

3 gün 3 gece düğün

3 gün, 3 gece sürecek olan Hindistan'ın maden işiyle uğraşan ailelerinden olan Ahluwalia ve Khaitan ailelerinin kızları Medha ve oğulları Nalin'in düğünü için, 650'yi aşkın davetli özel charter uçaklarla Antalya'ya getirildi. Baştan sona Hint gelenekleriyle gerçekleşen düğün için tüm otel özel bir görsel şov alanına dönüştürüldü. Özel olarak dizayn edilen ve farklı seremoniler için düzenlenen etkinlik alanları hazırlanarak binlerce çiçek ve özel dekor malzemeleriyle süslendi.

Düğünün 2'nci günü eğlenceli ve renkli danslarla geçti. Damat yakınlarıyla birlikte müzik ve dans eşliğinde gelini almaya giderken, atlı faytona binmek istedi. Atların damadı ters yöne götürmesi ve hırçınlaşması ise, davetliler tarafından şaşkınlık uyandırdı. Düğün için, Rahit Khan ve Ruskar Prakash ve Atif Aslam gibi Hintli süper starların yanında Amerikalı R&B yıldızı Akon gibi dünyaca ünlü daha pek çok yıldız sanatçı da Antalya'ya geldi.

Düğün için 400 kişiden oluşan aşçı, prodüksiyon, dekor ve teknik ekipleri ve malzemeler de Hindistan ve farklı ülkelerden uçaklarla Antalya'ya taşındı. Düğün katılımcıları ve görevli personel Antalya'nın turizm merkezi Belek bölgesinin 3 büyük oteline yayıldı.

"Yaklaşık 650 davetli var"

Düğün organizasyonlarını gerçekleştiren Inventum Global Kurucu Ortağı Bünyat Özpak aileler arasında bütçe ile ilgili gizlilik anlaşması olduğundan dolayı maliyetin açıklanmayacağını söyledi. Türkiye'de yapılan en büyük Hint düğünü olduğunu kaydeden Özpak, "Aileler önemli iş adamları ve maden işiyle uğraşıyorlar. 7 Şubat'ta Antalya'ya geldiler. Yaklaşık 650 davetli var, onların yanı sıra 450 kişi de teknik ekip var. Bizim de organize şirketimizin 250 ağırlama ekibi de hizmet veriyor." dedi.

Bu sene çok sayıda Hint düğünü organizasyonu olacağını vurgulayan Özpak, "Detaylarını veremiyoruz ama bunları paylaştığımız zaman yer yerinden oynayacak. Çok iyi Hint düğünlerini ülkemize kazandırdık. Nisan ayında bundan daha da güzel düğünleri ülkemizde ağırlayacağız kontratlar imzalandı, inşallah daha iyi olacak." diye konuştu.

Kaynak: İHA